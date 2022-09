Basket, Europei 2022: Israele batte l’Olanda in rimonta grazie ad una ripresa impressionante, 21 punti di Avidija (Di sabato 3 settembre 2022) Secondo successo consecutivo per Israele ad EuroBasket 2022. La Nazionale del CT Goodes batte per 67-74 l’Olanda a Praga (girone D) grazie ad una ripresa impressionante, quando gli Orange erano avanti di dieci lunghezze. La compagine guidata in panchina dall’italiano Maurizio Buscaglia non riesce a sbloccarsi, rimanendo all’ultimo posto del gruppo con ancora zero vittorie all’attivo. Top scorer per gli israeliani Avidija con 21 punti, insieme ai 14 di Madar. Tra gli olandesi, invece, 12 punti di De Jong e 11 di Kloof. Partenza fulminea di Israele con due bombe consecutive (2-6), ma l’Olanda reagisce subito riportandosi sotto (7-8) e mettendo la freccia con il 2+1 di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Secondo successo consecutivo perad Euro. La Nazionale del CT Goodesper 67-74a Praga (girone D)ad una, quando gli Orange erano avanti di dieci lunghezze. La compagine guidata in panchina dall’italiano Maurizio Buscaglia non riesce a sbloccarsi, rimanendo all’ultimo posto del gruppo con ancora zero vittorie all’attivo. Top scorer per gli israelianicon 21, insieme ai 14 di Madar. Tra gli olandesi, invece, 12di De Jong e 11 di Kloof. Partenza fulminea dicon due bombe consecutive (2-6), mareagisce subito riportandosi sotto (7-8) e mettendo la freccia con il 2+1 di ...

