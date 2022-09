Ballando tra le Stelle, Milly Carlucci risponde alle polemiche sul cast, da Enrico Montesano a Marta Flavi (Di sabato 3 settembre 2022) La Carlucci risponde a tutte le critiche incentrate sui protagonisti della nuova edizione di Ballando tra le Stelle. Leggi su comingsoon (Di sabato 3 settembre 2022) Laa tutte le critiche incentrate sui protagonisti della nuova edizione ditra le

zaynshappiness : RT @zaynshappiness: sarà strano non vederlo più seduto tra i banchi, non sentire più il pubblico urlare il suo nome, non vederlo in cucina… - LauraValenza1 : Milly Carlucci su Montesano a Ballando: «Mi occupo di spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta'. Eh no, bel… - sofisline : RT @fraffereffa: @elii_matteini2 @sofisline tra nove ore staremo ballando e cantando le canzoni di louis assieme?????? - elii_matteini2 : RT @fraffereffa: @elii_matteini2 @sofisline tra nove ore staremo ballando e cantando le canzoni di louis assieme?????? - fraffereffa : @elii_matteini2 @sofisline tra nove ore staremo ballando e cantando le canzoni di louis assieme?????? -