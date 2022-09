BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI SVELA IL CAST E RISPONDE ALLE POLEMICHE (Di sabato 3 settembre 2022) MILLY CARLUCCI ha SVELAto il CAST ufficiale di BALLANDO con le STELLE 2022. In un’ampia intervista concessa al settimanale DiPiù, la regina di Rai1 ha presentato tutti i vip che vedremo esibirsi nella pista dell’Auditorium del Foro Italico a partire da sabato 8 ottobre. Quest’anno più che mai credo che BALLANDO con le STELLE sarà un evento televisivo da ricordare a lungo. Un’edizione ricca di sorprese, che sicuramente farà parlare e in cui i concorrenti dai grandi nomi saranno liberi di esprimere loro stessi. Così una entusiasta e raggiante MILLY CARLUCCI inizia la chiacchierata con il celebre settimanale di spettacolo. Non si può non parlare del caso Montesano che sta tenendo banco per le posizioni dell’attore sul ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 3 settembre 2022)hato ilufficiale dicon le2022. In un’ampia intervista concessa al settimanale DiPiù, la regina di Rai1 ha presentato tutti i vip che vedremo esibirsi nella pista dell’Auditorium del Foro Italico a partire da sabato 8 ottobre. Quest’anno più che mai credo checon lesarà un evento televisivo da ricordare a lungo. Un’edizione ricca di sorprese, che sicuramente farà parlare e in cui i concorrenti dai grandi nomi saranno liberi di esprimere loro stessi. Così una entusiasta e raggianteinizia la chiacchierata con il celebre settimanale di spettacolo. Non si può non parlare del caso Montesano che sta tenendo banco per le posizioni dell’attore sul ...

