US Open, Fognini regge un set contro Nadal che si dà una racchettata al naso (Di venerdì 2 settembre 2022) L'azzurro eliminato da uno dei favoriti Fabio Fognini per un set accarezza il sogno di superare Nadal al secondo turno degli US Open. Dopo un inizio da dimenticare, il maiorchino, tornato a New York dopo una assenza di oltre tre anni, si riprende ed elimina il ligure. Grazie alla vittoria Nadal, vincitore quest'anno di Australian Open e Roland Garros, si è garantito il diritto di disputare le ATP Finals che per il secondo anno si svolgeranno a Torino. Il mancino di Manacor, cancella la sconfitta per mano di Fabio del 2015 e blocca il suo percorso nello Slam con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 6-1. «È stato uno dei peggiori inizi di partita della mia carriera» ha detto Nadal. Non solo lo spagnolo è uscito dal campo con tanto di cerotto sul naso. Nel quarto set si è infatti ...

