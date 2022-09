Ultime Notizie – Elezioni 2022, Conte: “Pd farà di Roma la pattumiera d’Italia” (Di venerdì 2 settembre 2022) “La transizione ecologica non è uno slogan. Il Pd ha messo una norma sugli inceneritori che farà di Roma Capitale la pattumiera d’Italia con un mega inceneritore. Quello è il passato”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. Secondo Conte “il nucleare di quarta generazione secondo gli scienziati arriverà tra 15-20 anni. Bene la ricerca, noi non blocchiamo la ricerca, investiamo. Quando sarà, ne parleremo, adesso non c’è nessuna certezza, c’è solo il vecchio nucleare con le scorie radioattive e lo abbiamo già rifiutato con due referendum, indietro non torniamo”. “Diciamo stop alle trivelle. I nostri mari e gli ecosistemi li dobbiamo tutelare perché quella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “La transizione ecologica non è uno slogan. Il Pd ha messo una norma sugli inceneritori chediCapitale lacon un mega inceneritore. Quello è il passato”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. Secondo“il nucleare di quarta generazione secondo gli scienziati arriverà tra 15-20 anni. Bene la ricerca, noi non blocchiamo la ricerca, investiamo. Quando sarà, ne parleremo, adesso non c’è nessuna certezza, c’è solo il vecchio nucleare con le scorie radioattive e lo abbiamo già rifiutato con due referendum, indietro non torniamo”. “Diciamo stop alle trivelle. I nostri mari e gli ecosistemi li dobbiamo tutelare perché quella ...

