Trafficante droga finto disabile,13 kg cocaina in carrozzina (Di venerdì 2 settembre 2022) Un Trafficante internazionale di droga, è stato arrestato con 13 kg di cocaina all'aeroporto di Malpensa (Varese). L'uomo, trentenne spagnolo proveniente dalla Repubblica Dominicana, si fingeva ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Uninternazionale di, è stato arrestato con 13 kg diall'aeroporto di Malpensa (Varese). L'uomo, trentenne spagnolo proveniente dalla Repubblica Dominicana, si fingeva ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Varese, trafficante di droga finto disabile: aveva 13 chili di cocaina in carrozzina - _MrWolf_ : RT @SkyTG24: #Varese, trafficante di droga finto disabile: aveva 13 chili di cocaina in carrozzina - DUNDARKESAPLI : Malpensa, trafficante di droga si finge disabile: arrestato #droga #arresto #trafficante #milano #gdf #cane… - MediasetTgcom24 : Malpensa, trafficante di droga si finge disabile: arrestato #repubblicadominicana #malpensa - StaserasolounTG : RT @SkyTG24: #Varese, trafficante di droga finto disabile: aveva 13 chili di cocaina in carrozzina -