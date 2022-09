Sri Lanka, una perla in trappola (Di venerdì 2 settembre 2022) Una fila di donne sdentate dall’età indefinibile, avvolte in vecchi sari sudici e sfilacciati, di ritorno dalla raccolta del tè sulle verdi colline di Candy nel cuore dello Sri Lanka, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 settembre 2022) Una fila di donne sdentate dall’età indefinibile, avvolte in vecchi sari sudici e sfilacciati, di ritorno dalla raccolta del tè sulle verdi colline di Candy nel cuore dello Sri, L'articolo proviene da il manifesto.

bddas77836292 : #Asia_Cup_Cricket ????FREE LIVE LINK?? - Nuntii_latina : lo Sri Lanka” (L’OSSERVATORE ROMANO). - __husaria__ : @davdvdd @BenfattoRoberto @ntky0 @ultimora_pol Sicuro non votano chi ha portato in parlamento il cornoletame, chi h… - newsfinanza : Sri Lanka, una luce in fondo al tunnel: accordo con l’Fmi per un finanziamento da 2,9 miliardi - Vince08440165 : RT @1intollerante: Questo porta inevitabilmente alla fame, e quindi a rivolte come quella appena avvenuta in Sri Lanka, ma questa volta glo… -