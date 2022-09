Roberta Morise fa gli auguri ad Elisabetta Gregoraci fidanzata con il suo ex compagno? (Di venerdì 2 settembre 2022) Roberta Morise conferma tutto, con una breve risposta sui social conferma la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex fidanzato. E’ da un po’ di tempo che si parla di un nuovo amore nel mondo dello spettacolo e della conquista di Giulio Fratini, l’ex fidanzato di Roberta Morise. Tutto sembra sia alla luce del sole anche se Flavio Briatore di recente aveva commentato che non ne era al corrente, che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini erano solo amici. La conduttrice di Camper con poche parole ha confermato il gossip del settimanale Chi, ha rivelato di essere felice per la nuova coppia. Non si sa se questa sia la verità o se dietro si nasconda la sottile ironia della Morise ma intanto adesso i paparazzi faranno davvero di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022)conferma tutto, con una breve risposta sui social conferma la storia d’amore trae il suo ex fidanzato. E’ da un po’ di tempo che si parla di un nuovo amore nel mondo dello spettacolo e della conquista di Giulio Fratini, l’ex fidanzato di. Tutto sembra sia alla luce del sole anche se Flavio Briatore di recente aveva commentato che non ne era al corrente, chee Giulio Fratini erano solo amici. La conduttrice di Camper con poche parole ha confermato il gossip del settimanale Chi, ha rivelato di essere felice per la nuova coppia. Non si sa se questa sia la verità o se dietro si nasconda la sottile ironia dellama intanto adesso i paparazzi faranno davvero di ...

Raffytrevizzaro : @blogtivvu Sto qua è stato fidanzato con Raffaella Fico,Roberta Morise e ora pure eligreg??? - Raffytrevizzaro : MA IN CHE SENSO ELIGREG È FIDANZATA CON L'EX DI ROBERTA MORISE,AOO COSA ME SO PERSA? ho bisogno del tuo aiuto. @BigFabi_ - quelladeilibri : Ma quanto è odiosa Roberta Morise? Antipatica, saccente e finta … poi come presentatrice stendiamo un velo pietoso.… - prelemiheart : RT @fanpage: Starebbe rapidamente diventando importante il rapporto tra Elisabetta Greograci e Giulio Fratini, imprenditore ed ex fidanzato… - fanpage : Starebbe rapidamente diventando importante il rapporto tra Elisabetta Greograci e Giulio Fratini, imprenditore ed e… -