Petrolio: prezzo Wti sale a 88,03 dollari (Di venerdì 2 settembre 2022) prezzo del Petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna ad ottobre passa di mano a 88,03 dollari con un aumento dell'1,64%. Il Brent con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022)delin crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna ad ottobre passa di mano a 88,03con un aumento dell'1,64%. Il Brent con ...

