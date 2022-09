Ok dell'Ema ai booster aggiornati, fra 10 giorni in Italia (Di venerdì 2 settembre 2022) Via libera in Europa ai booster del vaccino aggiornato contro la variante Omicron BA.1. L'Agenzia europea del medicinali ha dato l'autorizzazione al loro utilizzo e per il 5 settembre e' attesa la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Via libera in Europa aidel vaccino aggiornato contro la variante Omicron BA.1. L'Agenzia europea del medicinali ha dato l'autorizzazione al loro utilizzo e per il 5 settembre e' attesa la ...

LaVeritaWeb : Il ministro sdogana le nuove versioni annunciando l’ok dell’Ema. Chi ha appena ricevuto l’ultima, già passata di mo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - brutaleo : @ElmerDunia @MaioChi__ se spegnessi la tv e ti guardassi i rapporti degli eventi avversi sui siti istituzionali di… - AleC226 : RT @ChanceGardiner: 4. 'L'EMA ha cercato di nasconderlo invece di proteggere i cittadini mettendo in cattiva luce Pfizer, ha sostanzialment… - GAngrilli : RT @ChanceGardiner: 2. 'La scoperta chiave è il motivo per cui non permettono a nessuno di analizzare le fiale: L'mRNA non è intatto. BMJ… -