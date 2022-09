Nord Stream chiuso “a tempo indefinito” da Gazprom per un “guasto”. Siemens smentisce: “Può lavorare”. Ue: “Inaffidabilità di Mosca” (Di venerdì 2 settembre 2022) Una battaglia sulla pelle degli europei. Dopo le minacce, la Russia passa ai fatti. Così a poche ore dalla annunciata riapertura del gasdotto Nord Stream 1, poco dopo le parole di Ursula von der Leyen sulla volontà di imporre un tetto ai prezzi del gas in arrivo da Mosca, Gazprom ha stabilito che la pipeline non riaprirà. Almeno per ora. La motivazione del colosso statale russo? Nord Stream dovrà rimanere fermo per un periodo di tempo “indefinito” a causa di una “perdita di petrolio” rintracciata in una turbina, l’unica al momento funzionante, nella stazione di Portovaya, dove inizia il flusso del gas verso la Germania. Un guasto importante, secondo Gazprom. Ma è di tutt’altro avviso Siemens Energy, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Una battaglia sulla pelle degli europei. Dopo le minacce, la Russia passa ai fatti. Così a poche ore dalla annunciata riapertura del gasdotto1, poco dopo le parole di Ursula von der Leyen sulla volontà di imporre un tetto ai prezzi del gas in arrivo daha stabilito che la pipeline non riaprirà. Almeno per ora. La motivazione del colosso statale russo?dovrà rimanere fermo per un periodo di” a causa di una “perdita di petrolio” rintracciata in una turbina, l’unica al momento funzionante, nella stazione di Portovaya, dove inizia il flusso del gas verso la Germania. Unimportante, secondo. Ma è di tutt’altro avvisoEnergy, ...

