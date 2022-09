La contro-analisi sul calciomercato: la nostra povera Serie A non ha più un centesimo, i direttori sportivi si arrangiano come possono (Di venerdì 2 settembre 2022) Qualche colpo a sorpresa e un paio di cessioni illustri. Gli investimenti, pochi, calibrati col contagocce. Tanti prestiti e “pagherò”, probabilmente ancora troppi movimenti inutili. E una regola ferrea, per provare a salvare i bilanci già disperati: non spendere un euro in più di quelli incassati. Potrebbe sintetizzarsi così il calciomercato dell’estate 2022 appena concluso. Una sessione frenetica, che ha riportato in Serie A Romelu Lukaku e Paul Pogba, visto l’arrivo di De Ketelaere e i cambi di maglia di Bremer e Dybala. Ha appassionato i tifosi, probabilmente ha anche rinforzato le big ma non ha guarito il campionato da tutti i suoi mali. C’è una cifra da cui deve partire ogni bilancio dell’ultimo calciomercato: 749 milioni di euro. È il totale di soldi speso dai 20 club di Serie A, secondo i dati raccolti dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Qualche colpo a sorpresa e un paio di cessioni illustri. Gli investimenti, pochi, calibrati col contagocce. Tanti prestiti e “pagherò”, probabilmente ancora troppi movimenti inutili. E una regola ferrea, per provare a salvare i bilanci già disperati: non spendere un euro in più di quelli incassati. Potrebbe sintetizzarsi così ildell’estate 2022 appena concluso. Una sessione frenetica, che ha riportato inA Romelu Lukaku e Paul Pogba, visto l’arrivo di De Ketelaere e i cambi di maglia di Bremer e Dybala. Ha appassionato i tifosi, probabilmente ha anche rinforzato le big ma non ha guarito il campionato da tutti i suoi mali. C’è una cifra da cui deve partire ogni bilancio dell’ultimo: 749 milioni di euro. È il totale di soldi speso dai 20 club diA, secondo i dati raccolti dal ...

