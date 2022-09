In Italia bimba nata da una donna che aveva subito un trapianto di utero (Di venerdì 2 settembre 2022) - La piccola è nata all'ospedale Cannizzaro di Catania. E' il primo parto di questo tipo nel nostro Paese e il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) - La piccola èall'ospedale Cannizzaro di Catania. E' il primo parto di questo tipo nel nostro Paese e il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo unda ...

MediasetTgcom24 : Primo trapianto di utero eseguito in Italia: nata una bimba a Catania #catania #trapianto - Agenzia_Ansa : VIDEO | 'La nascita di Alessandra è il nostro orgoglio. Impresa ardua ma ci siamo riusciti', dice il professor Paol… - bizcommunityit : Catania, bimba nata dopo il primo trapianto d'utero in Italia, si chiama Alessandra come la donatrice. La fami - BeaLorenzin : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | 'La nascita di Alessandra è il nostro orgoglio. Impresa ardua ma ci siamo riusciti', dice il professor Paolo Scol… - paolochiariello : #Juorno #Alessandra è la bimba nata dopo il primo #trapianto d’utero in Italia -