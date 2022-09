«Il mio dolore può essere paralizzante ma sto imparando a conviverci» (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scorso 30 marzo i familiari di Bruce Willis hanno annunciato con un post su Instagram che l’attore di 67 anni dovrà ritirarsi dalla recitazione in seguito a una diagnosi di afasia. Bruce Willis risposa Emma 10 anni dopo il primo sì guarda le foto Si tratta di un disturbo del linguaggio che mina la capacità di esprimersi verbalmente, comprendere, scrivere e leggere. Ora la moglie, la modella 44enne Emma Heming, ha rivelato su Instagram come sta vivendo questi mesi difficili. Leggi anche › Bruce Willis si ritira dal ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scorso 30 marzo i familiari di Bruce Willis hanno annunciato con un post su Instagram che l’attore di 67 anni dovrà ritirarsi dalla recitazione in seguito a una diagnosi di afasia. Bruce Willis risposa Emma 10 anni dopo il primo sì guarda le foto Si tratta di un disturbo del linguaggio che mina la capacità di esprimersi verbalmente, comprendere, scrivere e leggere. Ora la moglie, la modella 44enne Emma Heming, ha rivelato su Instagram come sta vivendo questi mesi difficili. Leggi anche › Bruce Willis si ritira dal ...

Axxiae : Vedere mio padre prendere per mano suo nipote e portarlo al MC Donald's per distrarlo da un dolore che lui ancora o… - SkyTG24 : Bruce Willis, la moglie Emma Heming: 'Il mio dolore può essere paralizzante' - Darcy1000M : @Saramanola1 Mi spiace. Il mio se ne è andato 5 anni fa il 24/6. Capisco il dolore indicibile, ma purtroppo bisogna… - danigrancagnolo : ed è con grande gioia (e dolore han lo stesso sapore con teeee) che entrerò in politica con @piabarbuzzi come bracc… - VcnXefi : Quando hai detto che non soffrivi, mi hai fatto soffrire ancora di più, perché sei andato via? Mi sono addormentato… -

Federico Fashion Style esulta dopo l'addominoplastica: 'Ho pancia piatta e addominali' Nulla contro chi decide di rifarsi dalla testa ai piedi ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto ... 'Ho qualche dolore - ha aggiunto - . Ma è normale, passerà presto'. Federico ha poi ringraziato il ... Marta Fenaroli a Miss Italia, dopo il cancro/Scoperta choc a 19 anni: 'Ero distrutta' ... Awanagana e non solo 'Sono passata da detestare con tutte le forze il mio corpo che mi aveva ... il dolore fisico è stato tremendo. Facevo i primi sette giorni a letto, non avevo forze per mangiare o ... Emma Heming sulla malattia del marito Bruce Willis: «Il dolore è amore» «Il mio dolore può essere paralizzante ma sto imparando a conviverci». L'attore è stato colpito da afasia, un disturbo del linguaggio che ha un impatto sulle capacità cognitive L o scorso 30 marzo i f ... Bruce Willis e l'afasia, lo sfogo della compagna Emma su Instagram Continua la battaglia di Bruce Willis contro la malattia. L'attore è affetto da afasia, un disturbo delle abilità comunicative che mina la sua capacità di comprendere, esprimersi verbalmente, leggere ... Nulla contro chi decide di rifarsi dalla testa ai piedi ma questo è ilpunto di vista! Ho fatto ... 'Ho qualche- ha aggiunto - . Ma è normale, passerà presto'. Federico ha poi ringraziato il ...... Awanagana e non solo 'Sono passata da detestare con tutte le forze ilcorpo che mi aveva ... ilfisico è stato tremendo. Facevo i primi sette giorni a letto, non avevo forze per mangiare o ...«Il mio dolore può essere paralizzante ma sto imparando a conviverci». L'attore è stato colpito da afasia, un disturbo del linguaggio che ha un impatto sulle capacità cognitive L o scorso 30 marzo i f ...Continua la battaglia di Bruce Willis contro la malattia. L'attore è affetto da afasia, un disturbo delle abilità comunicative che mina la sua capacità di comprendere, esprimersi verbalmente, leggere ...