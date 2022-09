GP Olanda | FP1 | Mercedes al comando | Verstappen ko

P300it : F1 | GP Olanda 2022, FP1: Mercedes ok con Russell e Hamilton davanti a Sainz. Verstappen KO dopo 6 giri ? di Aless… - andrea95l : RT @thelastcornerit: F1 | GP Olanda: sorpresa Russell nelle FP1 di Zandvoort, Verstappen fermato dal cambio - - Italpress : Gp Olanda, Russell più veloce nelle FP1 - thelastcornerit : F1 | GP Olanda: sorpresa Russell nelle FP1 di Zandvoort, Verstappen fermato dal cambio - - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #DutchGp???? Gp Olanda 2022/Analisi on board Fp1: il cambio appieda Verstappen, Perez lotta col sottoste… -

Inè la Mercedes che ha cominciato con il passo giusto. Un inizio di weekend molto positivo per ... Hamilton slots it into P2 @MercedesAMGF1 currently sit one - two with five minutes left of#...... sia pure senza problemi di fuso orario tra l'Italia e l': laavrà inizio alle ore 12.30 ; si girerà per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 16.00 per la FP2 . Saranno due sessioni ...Il weekend del GP Olanda parte con la solita marea "oranje" sugli spalti a sostenere Max Verstappen già dalle prime prove del venerdì. Le FP1 appena concluse, ...ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) - Piccole sorprese nelle prime prove libere del GP d'Olanda. Non particolarmente fortunato l'osannato idolo di casa Max Vers ...