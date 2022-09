Dalla Chiesa: tante iniziative a Palermo per non dimenticare (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 3 settembre di quarant'anni fa un commando mafioso uccideva Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, la consorte Emanuela Setti Carraro e l'agente scelto Domenico Russo che li scortava. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 3 settembre di quarant'anni fa un commando mafioso uccideva Carlo Alberto, prefetto di, la consorte Emanuela Setti Carraro e l'agente scelto Domenico Russo che li scortava. Le ...

santegidionews : #1settembre Festa di sant'Egidio, monaco dell'Oriente giunto in Occidente. Visse in Francia e divenne padre di molt… - _Carabinieri_ : 40° Anniversario dalla scomparsa del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: il 4 settembre, alle 18.45, concerto del… - MinisteroDifesa : #1Settembre Alla presenza del Ministro @guerini_lorenzo, la presentazione della graphic novel “Le Stelle di Dora' d… - ImmaTina62 : RT @_Carabinieri_: 40° Anniversario dalla scomparsa del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: il 4 settembre, alle 18.45, concerto della Ba… - AlpaUno : Eccidio Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da oggi commemorazioni del 40°anniversario dalla morte -