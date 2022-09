petitcoeurdu92 : RT @franzugp: Primo test: questa era da circle? ?? - Pannocchia978 : Ho fatto un test #Circle Alcune regole: 1) dovete avete un profilo attivo con foto 2) inserisco nel circle solo ch… - romito_davide : RT @franzugp: Primo test: questa era da circle? ?? - guerrenzo : RT @franzugp: Primo test: questa era da circle? ?? - 11Sodomie : RT @franzugp: Primo test: questa era da circle? ?? -

ilGiornale.it

... ma è possibile che Twitter intervenga in questa fase diper prendere le misure sulle ...Condividi Tweet Gabriele Congiu FONTE Notizie Relazionate Twitter Articolo Social Twitterufficiale e ...Twitter: dopo la pubblicazione breve periodo per le correzioni leggi anche Twitter, la nuova funzione della piattaforma social 'Modifica tweet consente alle persone di apportare modifiche al ... Da Circle al test per modificare i post: le novità di Twitter Due nuove funzionalità che danno agli utenti maggiore controllo sui propri contenuti. Circle e la modifica dei tweet che, per ora, è solo un test per gli utenti paganti ...Unlike Meta, Instagram and LinkedIn, Twitter so far had no edit option so users had to delete the tweet in case they wanted to make any changes to it.