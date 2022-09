Biden fischiato a Filadelfia da gruppo di Repubblicani | Non conoscono buone maniere

Usa, 02 settembre 2022 "È un loro diritto essere oltraggiosi, siamo una democrazia. E comunque non conoscono le buone maniere". Così Joedopo essere statodurante un comizio a Filadelfia da un gruppo di Repubblicani. White HouseLa storia del 14enne ucciso subisce oggi una svolta: le dichiarazioni della donna 'violentata' Sullo stesso argomento: Il consenso diè crollato tra i democratici, oggi e in vista del 2024 Il ...Entrando nel merito della vicenda, Trump ha affermato: «Hanno pubblicato foto facendo intendere che quei documenti li avessi sparpagliati io sul pavimento. Il miliardario ha menzionato esplicitamente ...White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev E comunque non conoscono le buone maniere'. Così Joe Biden dopo essere stato fischiato durante un comizio a Filadelfia da un gruppo di Repubblic ...