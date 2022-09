America’s Cup 2024, Alinghi scuffia in allenamento! Barca danneggiata ed equipaggio in mare (Di venerdì 2 settembre 2022) Alinghi si è resa protagonista di una bruttissima scuffia nelle acque di Barcellona. L’equipaggio svizzero si sta allenando in vista della America’s Cup 2024 e può già solcare l’acqua, a differenza delle altre formazioni partecipanti alla competizione sportiva più antica al mondo, poiché beneficia della finesta concessa dal regolamento a quei sodalizi che non erano presenti nell’ultima kermesse velica. La corazzata, che beneficia dei milioni del patron Ernesto Bertarelli e gode della sponsorizzazoine di Red Bull, sta impiegando un AC75 che Team New Zealand aveva progettato e poi non utilizzato in occasione della trionfale difesa del titolo ad Auckland. Il rinominato Boat Zero (ovvero l’ex Te Aihe dei Kiwi) è rimasto vittima di un temporale nelle acque catalane, che nel 2024 ospiteranno ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)si è resa protagonista di una bruttissimanelle acque di Barcellona. L’svizzero si sta allenando in vista dellaCupe può già solcare l’acqua, a differenza delle altre formazioni partecipanti alla competizione sportiva più antica al mondo, poiché beneficia della finesta concessa dal regolamento a quei sodalizi che non erano presenti nell’ultima kermesse velica. La corazzata, che beneficia dei milioni del patron Ernesto Bertarelli e gode della sponsorizzazoine di Red Bull, sta impiegando un AC75 che Team New Zealand aveva progettato e poi non utilizzato in occasione della trionfale difesa del titolo ad Auckland. Il rinominato Boat Zero (ovvero l’ex Te Aihe dei Kiwi) è rimasto vittima di un temporale nelle acque catalane, che nelospiteranno ...

