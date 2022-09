Allegri “Bene la società sul mercato, Dybala? Nessun rimpianto” (Di venerdì 2 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La partita di domani non è la più importante o la più difficile, è sempre Fiorentina-Juventus. Bisogna pensare a una gara alla volta e per noi sarà importante fare risultato”. Lo ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro la squadra viola. “La formazione devo ancora deciderla – ha aggiunto -. Bilancio di mercato? Un voto è difficile darlo, posso solo dire che la società ha lavorato molto Bene sia in entrata sia in uscito e soprattutto sono rimasti i giovani. Zakaria si è sentito un pò chiuso e ha accettato di andare con entusiasmo al Chelsea. Faccio un grosso in bocca al lupo a lui e ad Arthur. Noi dobbiamo pensare a recuperare Pogba e Chiesa e poi saremo al completo”, ha aggiunto il tecnico bianconero che ha annunciato qualcosa sulla formazione che affronterà la squadra di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La partita di domani non è la più importante o la più difficile, è sempre Fiorentina-Juventus. Bisogna pensare a una gara alla volta e per noi sarà importante fare risultato”. Lo ha detto Massimilianoalla vigilia del match contro la squadra viola. “La formazione devo ancora deciderla – ha aggiunto -. Bilancio di? Un voto è difficile darlo, posso solo dire che laha lavorato moltosia in entrata sia in uscito e soprattutto sono rimasti i giovani. Zakaria si è sentito un pò chiuso e ha accettato di andare con entusiasmo al Chelsea. Faccio un grosso in bocca al lupo a lui e ad Arthur. Noi dobbiamo pensare a recuperare Pogba e Chiesa e poi saremo al completo”, ha aggiunto il tecnico bianconero che ha annunciato qualcosa sulla formazione che affronterà la squadra di ...

