Zona_Wrestling : AEW: Jon Moxley vs CM Punk non era il piano originale per All Out? - TSOWrestling : Jon Moxley: 'Essere il peggiore significa poter imparare dagli altri' #TSOW // #TSOS // #AEW - IsolaWrestling : AEW AGGIUNGE IL SEGMENTO DI JON MOXLEY ALLA PROSSIMA SETTIMANA DI DYNAMITE - SpazioWrestling : A voi è piaciuto? #AEW #CMPunk #JonMoxley - IsolaWrestling : LA AEW HA REGISTRATO IL MATCH PER IL TITOLO A DYNAMITE PERCHÉ JON MOXLEY ODIAVA ESSERE IL “CAMPIONE AD INTERIM”. -

Nella puntata di Dynamite di ieri sera i fan hanno assistito a un match tra CM Punk eMoxley, valido per l'unificazione dei titoli mondiali della. Il risultato è stato clamoroso: non solo a vincere è stato Mox, ma il match è durato pochissimi minuti , lasciando il pubblico di ......Moxley e Kenny Omega): Adam Cole Dott.ssa Britt Baker D. M. D. Ragazzo della giungla Rosa Nyla Penta El Cero Miedo: Fight Forever sarà giocabile durante la GamesCom la prossima settimana e, ...Questo fine settimana più precisamente nella notte di domenica, andrà in scena All Out PPV della AEW. L'evento presenta una card veramente molto ampia e fra i vari incontri uno dei più importanti, se ...While the build has been disjointed, the company has a track record of PPV success.AEW enters this weekend’s All Out pay-per-view searching for a momentum shift.Following the most disjointed build to ...