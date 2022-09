Acerbi Lazio, storia di un amore finito male. Ma ore entrambi sono contenti (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo un anno di discussioni continue, Francesco Acerbi ha lasciato la Lazio: storia in un amore finito male Dopo un’estate vissuta da separato in casa, a poche ore dal gong del mercato si è consumato il tanto atteso addio di Francesco Acerbi alla Lazio. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il centrale, ormai in rotta con i tifosi, aveva chiesto a più riprese la cessione a Lotito indicando nell’Inter dell’ex tecnico Inzaghi la meta preferita. Alla fine è stato accontentato così come lo stesso tecnico, con entrambi desiderosi di poter tornare a lavorare insieme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo un anno di discussioni continue, Francescoha lasciato lain unDopo un’estate vissuta da separato in casa, a poche ore dal gong del mercato si è consumato il tanto atteso addio di Francescoalla. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il centrale, ormai in rotta con i tifosi, aveva chiesto a più riprese la cessione a Lotito indicando nell’Inter dell’ex tecnico Inzaghi la meta preferita. Alla fine è stato accontentato così come lo stesso tecnico, condesiderosi di poter tornare a lavorare insieme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - robisala3 : @paolobocciarel1 @Irena67516527 @FusatoRiccardo @Andrea7mi @Acerbi_Fra O meglio le stesse cose che sentivo prima de… - SergioBreglia : @Acerbi_Fra certo che dopo lazio milan non mi ispiri fiducia - gianpi36590925 : RT @jrbasket2015: La moglie di #Acerbi ha dovuto togliere questa foto dal suo profilo Instagram dopo essere stata sommersa da insulti gratu… - vocelaziale : RT @ndl00: ?????#Inter, #Inzaghi: 'Acerbi sarà di grande aiuto. Sulla sconfitta con la #Lazio...' -