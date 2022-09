Zapata fuori per infortunio | rischia di rimanere fermo fino ad ottobre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 settembre 2022) L’Atalanta è prima in classifica dopo 4 giornate con 10 punti, anche davanti alla Roma. Ma deve fare i conti con una tegola non da poco: l’di Duvan. Il colombiano è uscito dopo mezzora toccandosi la coscia ed è stato sostituito da Rasmus Højlund. A Dazn Gian Piero Gasperini ha fornito maggiori dettagli sullo stato di salute del suo attaccante: “Vedremo dopo gli esami, dalle prime analisi sembra un piccolo stiramento, non importante ma può star2-3 settimane, come Ederson. Vedremo, è troppo presto per fare una diagnosi”. Qualora lo stop fosse di 20 giorni, rientrerebbe in campo soltanto ad, al rientro dopo la pausa nazionali. Tanti complimenti invece per il danese classe 2003: “È stato bravo, ha 19 anni ma sono i profili giusti su cui mi sento di lavorare bene, posso aiutarlo a crescere, ...