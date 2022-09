VIDEO Vuelta a España 2022 | highlights e sintesi dodicesima tappa Trionfo di Carapaz sullo strappo di Peñas Blancas

(Di giovedì 1 settembre 2022) Al termine di unaavvincente conclusa con lodi, Richardha conquistato il successo nellafrazione della: il corridore della INEOS Grenadiers ha sfruttato pienamente l’esperienza e le sue caratteristiche lasciando sulle gambe i rivali. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) e Marc Soler (UAE Team Emirates), infatti, si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo posto: per quanto negli ultimi chilometri fossero praticamente attaccati all’ecuadoregno, quest’ultimo non ha lasciato scampo sferrando l’attacco decisivo con una (splendida) azione delle sue. Frazione di gestione per il leader della classifica generale Remco Evenepoel, protagonista di una ...

L'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) ha vinto la 12/ tappa del giro di Spagna, imponendosi per la prima volta in questa corsa sull'arrivo in salita alle Penas Blancas, a quota 1.270. Richard Carapaz vince la 12/a tappa della Vuelta, Salobrena-Penas Blancas Estepona di 193 chilometri. L'ecuadoriano della Ineos-Grenadiers si imipone con 9" di vantaggio. Dopo la caduta nella tappa 11 della Vuelta, il campione del mondo Julian Alaphilippe è stato portato in ospedale, dove è stato visitato dai medici. Questi esami hanno rivelato che Julian Alaphilippe si è lussato la spalla.