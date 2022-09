Vangelo di oggi 1 Settembre 2022 | Lc 5 | 1-11 | Video commento

BlogVinoNuovo : «???????????????? ?? ??????` ?????? ??` ????????????». ??’??????????????` ???? ?????????? ?????????? ?????????????? A dieci anni dalla morte, il cardinal Martini pu… - charlygrivera : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 31 Agosto 2022 - Cerco il Tuo volto - cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 1 Settembre 2022 - PopoloDFamiglia : RT @PdF_eventi_news: 'C'è chi esulta per la morte di #GORBACIOV': è il tema di #OGGI mercoledì #31agosto 2022 alle 9:45 della DIRETTA #FAC… - PdF_eventi_news : 'C'è chi esulta per la morte di #GORBACIOV': è il tema di #OGGI mercoledì #31agosto 2022 alle 9:45 della DIRETTA… -

AncheGesù, nel, ci ammonisce seccamente: entriamo nella Salvezza, preparata per noi dall'origine del mondo, se impariamo a dare il giusto posto a quanti fanno parte della nostra ...Forse non è il massimo della definizione, ma sembra la perfetta descrizione alla pagina deldi"Deluderò subito chi si aspetta da me una indicazione di voto. Seguendo la Dottrina sociale della Chiesa non ritengo che il vescovo debba dire per chi dovreste votare o non votare". Lo ha detto il ves ...Il pontefice amava comunicare Gesù e il Vangelo a tutti, e per farlo partiva dagli spunti della quotidianità: da qui favole e aneddoti.