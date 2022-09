Ultime Notizie – Meloni: “Palazzo Chigi? Tremano polsi, non è concorso di bellezza” – Video (Di giovedì 1 settembre 2022) “Sarei totalmente folle se questo non mi facesse tremare i polsi. Non sono cose che puoi fare come se fossi la reginetta al ballo, sono arrivata a Palazzo Chigi, tipo concorso di bellezza… “. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Tg2 Post risponde così alla domanda sull’ipotesi di guidare il governo dopo le elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “Sarei totalmente folle se questo non mi facesse tremare i. Non sono cose che puoi fare come se fossi la reginetta al ballo, sono arrivata a, tipodi… “. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, a Tg2 Post risponde così alla domanda sull’ipotesi di guidare il governo dopo le elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

