(Di giovedì 1 settembre 2022) “grave denuncia presentata ieri da una sigla sindacale di Cotral, in basequale tre autisti, senza alcuna procedura selettiva, avrebbero assunto un impiego amministrativo, ci è pervenuta un’altra segnane che, se confermata, getterebbe un’ombra inquietante sulladelda parte della società regionale”. E’ quanto dichiara Daniele, consigliere regionale della. “Ci risulta – prosegue – che il responsabile della ‘Verifica titoli viaggio’ presso il bacino di Frosinone, pur conservando tale incarico, sarebbe stato collocato nella ormai affollatissima sede di via Alimena. In qualità di staff del quadro aziendale, interferirebbe perfino sulle turnazioni deldi altri territori, suscitando la legittima ...

italiaserait : Trasporti Lazio, Giannini (Lega): “Zingaretti ponga fine alla dissennata gestione del personale Cotral” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Giubileo 2025, Roma presenta il piano di pulizia e trasporti #giubileo2025 #roma #1settembre - socialmiliac : #Giubileo2025, #Roma presenta il piano di #pulizia e #trasporti - pipposchitt : RT @MediasetTgcom24: Giubileo 2025, Roma presenta il piano di pulizia e trasporti #giubileo2025 #roma #1settembre - Ilmarchese15 : RT @MediasetTgcom24: Giubileo 2025, Roma presenta il piano di pulizia e trasporti #giubileo2025 #roma #1settembre -

... nuovi parchi con affaccio sul Tevere, maggiore pulizia, più telecamere, un pianocon ... il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il governatore delNicola Zingaretti. Ora l'obiettivo del ...... dove hanno partecipato cinque ministri (Esteri, Interni,, Cultura, Turismo), due sottosegretari (Presidenza e Economia), il governatore delZingaretti e il sindaco di Roma Roberto ...“Alla grave denuncia presentata ieri da una sigla sindacale di Cotral, in base alla quale tre autisti, senza alcuna procedura selettiva, avrebbero assunto un impiego amministrativo, ci è pervenuta un’ ...L'ennesima rinascita per Roma, "come già successo per il Giubileo del 2000", con la riqualificazione di intere aree e stazioni, nuovi parchi con affaccio sul Tevere, maggiore pulizia, più telecamere, ...