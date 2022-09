Si sporge dalla finestra e cade dal quarto piano | muore 13enne

Affaritaliani : Si sporge troppo dalla finestra e cade. Morto un ragazzo di 13 anni a Napoli - agnesenegrini : - Ma la french press è già pronta? - Quasi. (Verso l’acqua, mio padre si sporge dalla finestra per vedere) - Ma l’a… - antoniolm21 : RT @Mousse81: @F1RaiContext Resto sempre atterrito dalla gomma che rimbalza e passa a mezzo millimetro dal cranio del tizio col giaccone ve… - Mousse81 : @F1RaiContext Resto sempre atterrito dalla gomma che rimbalza e passa a mezzo millimetro dal cranio del tizio col g… - grancetto : RT @comein1specchio: Non potendo plagiare tutti i giovani, il potere alimenta nei suoi sgherri - nelle accademie, nella scuola, nella socie… -

Un ragazzino di 13 anni è morto a Gragnano, nel Napoletano, dopo essere cadutofinestra di un appartamento al quarto piano in via Lemma. I Carabinieri della stazione di Gragnano hanno ricevuto la segnalazione alle 11.20 e sono giunti immediatamente sul posto, trovando il ...Un ragazzino di 13 anni è morto a Gragnano, nel Napoletano, dopo essere cadutofinestra di un appartamento al quarto piano in via Lemma. I Carabinieri della stazione di Gragnano hanno ricevuto la segnalazione alle 11.20 e sono giunti immediatamente sul posto, trovando il ... Si sporge dalla finestra e cade dal quarto piano, 13enne muore a Gragnano Il dramma nel centro di Gragnano. Forse l’adolescente ha perso l’equilibro mentre sistemava l’antenna della tv. La salma è stata posta sotto sequestro ...Tragedia a Gragnano, in provincia di Napoli, dove questa mattina un ragazzino di 13 anni è precipitato al suolo dalla finestra al quarto piano dell’appartamento di famiglia. Per il giovanissimo lo sch ...