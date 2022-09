Settembre: frutta e verdura di stagione (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa mangiare nel mese di Settembre Con le vacanze estive ormai agli sgoccioli e la ripresa della normale vita quotidiana tra lavoro, scuola e impegni, l’organismo ha bisogno di una marcia in più per affrontare quello che da molti viene considerato un vero e proprio Capodanno autunnale. Per fortuna arriva la natura a darci una mano, contribuendo a rendere la nostra mente più agile e brillante e aiutando a rifornirci di sostanze antiossidanti, importanti adesso più che mai per due motivi: per alcalinizzare l’organismo dopo i “bagni di sole” dell’estate, contribuendo anche a migliorare l’aspetto della pelle, e per preparare il corpo ad affrontare le stagioni più fredde. In questo periodo è possibile sottoporsi alla dieta dell’uva (o ampeloterapia). L’uva è ricca di ferro, calcio, fosforo, vitamine A, C, PP, B6, è caratterizzata da spiccate proprietà antiossidanti. Basti ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa mangiare nel mese diCon le vacanze estive ormai agli sgoccioli e la ripresa della normale vita quotidiana tra lavoro, scuola e impegni, l’organismo ha bisogno di una marcia in più per affrontare quello che da molti viene considerato un vero e proprio Capodanno autunnale. Per fortuna arriva la natura a darci una mano, contribuendo a rendere la nostra mente più agile e brillante e aiutando a rifornirci di sostanze antiossidanti, importanti adesso più che mai per due motivi: per alcalinizzare l’organismo dopo i “bagni di sole” dell’estate, contribuendo anche a migliorare l’aspetto della pelle, e per preparare il corpo ad affrontare le stagioni più fredde. In questo periodo è possibile sottoporsi alla dieta dell’uva (o ampeloterapia). L’uva è ricca di ferro, calcio, fosforo, vitamine A, C, PP, B6, è caratterizzata da spiccate proprietà antiossidanti. Basti ...

