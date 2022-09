Rugby, la nazionale femminile si prepara per il test match con la Francia: Furlan guida le azzurre (Di giovedì 1 settembre 2022) Ufficiale la formazione azzurra scelta dal capo allenatore della nazionale femminile di Rugby Andrea Di Giandomenico per il test match con la Francia in programma sabato allo Stade des Arboras di Nizza. Si tratta del primo dei due incontri in preparazione alla Rugby World Cup 2021 nel quadro delle Summer Nations Series. Si gioca alle ore 18 e l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale 252 di Sky e in differita alle 23.30 su Sky Sport Action. Alcuni cambi di formazione rispetto a quella scelta per affrontare il Canada, ultimo avversario delle azzurre, in particolare nel reparto dei trequarti. Manuela Furlan, per la ventesima volta alla guida delle azzurre, costituirà il triangolo ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ufficiale la formazione azzurra scelta dal capo allenatore delladiAndrea Di Giandomenico per ilcon lain programma sabato allo Stade des Arboras di Nizza. Si tratta del primo dei due incontri inzione allaWorld Cup 2021 nel quadro delle Summer Nations Series. Si gioca alle ore 18 e l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale 252 di Sky e in differita alle 23.30 su Sky Sport Action. Alcuni cambi di formazione rispetto a quella scelta per affrontare il Canada, ultimo avversario delle, in particolare nel reparto dei trequarti. Manuela, per la ventesima volta alladelle, costituirà il triangolo ...

