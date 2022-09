Roma, in extremis la cessione di Kluivert: dopo lo stop con il Fulham, andrà al Valencia (Di giovedì 1 settembre 2022) Praticamente sul gong del calciomercato la Roma riesce a piazzare Justin Kluivert. L’attaccante olandese ha accettato la nuova destinazione e sarà un nuovo giocatore del Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sono state ore convulse quelle di giovedì 1 settembre per il gm giallorosso Tiago Pinto per riuscire a cedere l’ultimo degli esuberi della rosa a disposizione di Mourinho. Una corsa contro il tempo iniziata dopo la brusca frenata di martedì notte, quando Kluivert sembrava ormai un nuovo giocatore del Fulham. Il calciatore è in volo direzione Valencia e si attende solo l’ufficialità prima delle ore 20:00. Ultime 48 ore al cardiopalma ANSA Justin Kluivert con la maglia del Nizza durante l’ultima stagione in Ligue 1Per ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Praticamente sul gong del calciomercato lariesce a piazzare Justin. L’attaccante olandese ha accettato la nuova destinazione e sarà un nuovo giocatore delcon la formula del prestito con diritto di riscatto. Sono state ore convulse quelle di giovedì 1 settembre per il gm giallorosso Tiago Pinto per riuscire a cedere l’ultimo degli esuberi della rosa a disposizione di Mourinho. Una corsa contro il tempo iniziatala brusca frenata di martedì notte, quandosembrava ormai un nuovo giocatore del. Il calciatore è in volo direzionee si attende solo l’ufficialità prima delle ore 20:00. Ultime 48 ore al cardiopalma ANSA Justincon la maglia del Nizza durante l’ultima stagione in Ligue 1Per ...

CPier78 : @MarcelloLhippy Tra qualche ora dirà che la Juve ha fatto un tentativo in extremis a 49,9 milioni cash via mail inv… - siamo_la_Roma : ?? Tentativo in extremis per #Zagadou ?? Esorbitanti le richieste del calciatore ?? I dettagli #ASRoma - BlackEagle1967 : Ho ascoltato il club di sky fino alla fine. Caressa in extremis ha fatto dei complimenti a Milinkovic, riuscendo a… - supporter_roma : @asrsupporter @Datafriedkin Mourinho ha dimostrato anche lo scorso anno che la terza punta non la usa in ogni caso.… - darthsebo : No macché non spero mica nella breaking news delle 23:28 sol done deal in extremis per un difensore da parte della Roma -