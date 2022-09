Rogo in ristorante centro commerciale, clienti evacuati (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Un incendio si è sviluppato ieri sera a Marcianise (Caserta) all’interno del centro “BCE Outlet” adiacente al centro commerciale “Campania”, in particolare nel ristorante posto al primo piano della struttura. Quando due squadre dei vigili del fuoco di Caserta sono giunte sul posto, hanno trovato i vari ambienti invasi dal fumo e gli avventori già fuori dopo essere stati evacuati in tutta fretta dal personale di sicurezza del centro commerciale. Già prima dell’arrivo dei pompieri era scattato l’impianto antincendio sprinkler, di cui è dotata la struttura, che ha tenuto il Rogo circoscritto, permettendo poi ai vigili del fuoco di completare l’opera di spegnimento. Nessuno è rimasto intossicato o ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Un incendio si è sviluppato ieri sera a Marcianise (Caserta) all’interno del“BCE Outlet” adiacente al“Campania”, in particolare nelposto al primo piano della struttura. Quando due squadre dei vigili del fuoco di Caserta sono giunte sul posto, hanno trovato i vari ambienti invasi dal fumo e gli avventori già fuori dopo essere statiin tutta fretta dal personale di sicurezza del. Già prima dell’arrivo dei pompieri era scattato l’impianto antincendio sprinkler, di cui è dotata la struttura, che ha tenuto ilcircoscritto, permettendo poi ai vigili del fuoco di completare l’opera di spegnimento. Nessuno è rimasto intossicato o ...

