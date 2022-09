Noi Di Centro, Mastella: “Benevento sulla linea della conferenza episcopale” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’attenzione dei Vescovi per le aree più fragili del Paese, confermata durante il secondo vertice di Benevento, al quale è intervenuto il cardinale presidente della CEI, Matteo Zuppi, deve concretizzarsi in una precisa strategia e in un sostegno importante nel difficile percorso che la politica affronta per dare risposte in materia di riequilibrio territoriale. Considero l’impegno pastorale e sociale dell’episcopato un riferimento irrinunciabile in questo tempo sospeso che rivendica un soprassalto di responsabilità da parte dei diversi livelli istituzionali. Ringrazio monsignor Accrocca per lo spirito con il quale promuove questa iniziativa coinvolgendo confratelli provenienti da numerose diocesi italiane che rappresentano una comune attesa e un comune sentire. Spero che questa prova di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “L’attenzione dei Vescovi per le aree più fragili del Paese, confermata durante il secondo vertice di, al quale è intervenuto il cardinale presidenteCEI, Matteo Zuppi, deve concretizzarsi in una precisa strategia e in un sostegno importante nel difficile percorso che la politica affronta per dare risposte in materia di riequilibrio territoriale. Considero l’impegno pastorale e sociale dell’episcopato un riferimento irrinunciabile in questo tempo sospeso che rivendica un soprassalto di responsabilità da parte dei diversi livelli istituzionali. Ringrazio monsignor Accrocca per lo spirito con il quale promuove questa iniziativa coinvolgendo confratelli provenienti da numerose diocesi italiane che rappresentano una comune attesa e un comune sentire. Spero che questa prova di ...

