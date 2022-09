Motocross, in Turchia l’ultimo atto del duello tra Vialle e Geerts (Di giovedì 1 settembre 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana per l’epilogo del Mondiale MX2, categoria oltremodo interessante con uno splendido duello tra Tom Vialle e Jago Geerts. Il francese ed il belga sono separati da due punti alla vigilia del championship decider, una situazione che non sembrava possibile fino a qualche settimana fa. Il transalpino ha infatti accorciato le distanze portandosi a solo due lunghezze dal fiammingo di Yamaha che nell’ultimo round ha faticato a tenere la KTM dell’idolo locale, capace di ottenere due preziosi podi che hanno fatto impazzire il fans presenti a bordo del tracciato. Il 21enne nativo di Aviglione ha tutte le carte in regola per concludere l’inseguimento all’avversario nelle due competizioni che si svolgeranno presso l’Afyonkarahisar Motor Sports Center, circuito che ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana per l’epilogo del Mondiale MX2, categoria oltremodo interessante con uno splendidotra Tome Jago. Il francese ed il belga sono separati da due punti alla vigilia del championship decider, una situazione che non sembrava possibile fino a qualche settimana fa. Il transalpino ha infatti accorciato le distanze portandosi a solo due lunghezze dal fiammingo di Yamaha che nelround ha faticato a tenere la KTM dell’idolo locale, capace di ottenere due preziosi podi che hanno fimpazzire il fans presenti a bordo del tracciato. Il 21enne nativo di Aviglione ha tutte le carte in regola per concludere l’inseguimento all’avversario nelle due competizioni che si svolgeranno presso l’Afyonkarahisar Motor Sports Center, circuito che ...

