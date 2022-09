Maxi operazione nel Cosentino contro la ‘Ndrangheta | arrestate oltre 200 persone Coinvolto anche Marcello Manna | il sindaco di Rende è ai domiciliari

Agenzia_Ansa : Maxi operazione congiunta contro la 'ndrangheta a Cosenza. Eseguite oltre duecento ordinanze cautelari. Ai domicili… - petergomezblog : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, c’è anche il sindaco di Rende Marcello Manna… - TgrRaiCalabria : Maxi operazione antindrangheta della Dda di Catanzaro nel Cosentino. 202 arresti ordinati dal procuratore Gratteri.… - paoloangeloRF : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, c’è anche il sindaco di Rende Marcello Manna… - ledimiche : Top story: Cosenza, maxi operazione contro la 'ndrangheta: 200 arresti, tra questi anche il sindaco di Rende Marcel… -

Cosenza, blitz anti 'Ndrangheta: oltre 200 arresti, il sindaco di Rende Marcello Manna ai domiciliari. Laantimafia, scattata la L'articolo Blitz anti - 'Ndrangheta a Cosenza, 200 arresti: sindaco di Rende ai domiciliari proviene da True ...COSENZA "contro la 'Ndrangheta a Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale. Carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza, in collaborazione con lo Scico di Roma, hanno dato ...Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, con il coordinamento della Procura antimafia di Catanzaro, hanno eseguito oltre duecento ordinanza di custodia cautelare a Cosenza e provincia. Nell'operazio ...CROCETTA - Maxi sequestro di alimenti scaduti e carni non tracciate depositati in un magazzino assieme a materiale di altra natura. E' successo nei giorni scorsi a Nogarè di Crocetta, ...