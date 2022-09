Loredana Lecciso: La Verità Su Albano E Romina Power! (Di giovedì 1 settembre 2022) Loredana Lecciso ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni. Tempo di bilanci per la compagna di Albano che, sulle pagine di Nuovo, ha parlato anche di Romina Power. Non si è sbilanciata molto al riguardo, ma ha fatto intendere che non c’è mai stato nessun triangolo amoroso tra lei, Romina e Albano. Ecco quello che ha raccontato la nostra Loredana! Loredana Lecciso compie 50 anni: ecco come va tra lei e Albano Loredana Lecciso ha compiuto 50 anni. Un traguardo importante, che la compagna di Albano Carrisi ha raggiunto con armonia e serenità. Sembrano lontani i tempi in cui la Lecciso non risparmiava telefonate o litigate in diretta Tv con ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 1 settembre 2022)ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni. Tempo di bilanci per la compagna diche, sulle pagine di Nuovo, ha parlato anche diPower. Non si è sbilanciata molto al riguardo, ma ha fatto intendere che non c’è mai stato nessun triangolo amoroso tra lei,. Ecco quello che ha raccontato la nostracompie 50 anni: ecco come va tra lei eha compiuto 50 anni. Un traguardo importante, che la compagna diCarrisi ha raggiunto con armonia e serenità. Sembrano lontani i tempi in cui lanon risparmiava telefonate o litigate in diretta Tv con ...

