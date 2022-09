Lo scatto decisivo di Meloni, il Pd arranca. Supermedia da incubo per Di Maio (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovo aggiornamento con la Supermedia dei sondaggi a poco più di tre settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre. Questa settimana la Supermedia dei sondaggi (Agi/Youtrend) è estremamente solida: i dati di oggi, infatti, si basano su ben undici rilevazioni svolte da nove istituti diversi nelle ultime due settimane. Sono tre gli elementi nuovi: l'allargamento della forbice tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico, separati da quasi due punti; la crescita del Movimento 5 Stelle che in alcuni sondaggi arriva a insidiare il terzo posto della Lega e, infine, la crescita del Terzo Polo, che ‘vede' il suo diretto rivale (Forza Italia). Il centrodestra, cioè la coalizione che comprende FdI-Lega-FI-Nci-Udc, arriva al 47,2% mentre il centrosinistra (Pd-Verdi/Si-+Eu-Ipf) al 28,9%. Solo 1,1% per Impegno Civico, il partito di Luigi Di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovo aggiornamento con ladei sondaggi a poco più di tre settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre. Questa settimana ladei sondaggi (Agi/Youtrend) è estremamente solida: i dati di oggi, infatti, si basano su ben undici rilevazioni svolte da nove istituti diversi nelle ultime due settimane. Sono tre gli elementi nuovi: l'allargamento della forbice tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico, separati da quasi due punti; la crescita del Movimento 5 Stelle che in alcuni sondaggi arriva a insidiare il terzo posto della Lega e, infine, la crescita del Terzo Polo, che ‘vede' il suo diretto rivale (Forza Italia). Il centrodestra, cioè la coalizione che comprende FdI-Lega-FI-Nci-Udc, arriva al 47,2% mentre il centrosinistra (Pd-Verdi/Si-+Eu-Ipf) al 28,9%. Solo 1,1% per Impegno Civico, il partito di Luigi Di ...

