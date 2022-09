Juventus-Spezia 2-0 | “Vlahovic è una sentenza” | VIDEO

GiovaAlbanese : Tutti gli esordi di Federico #Gatti ?? 1/9/19 #SerieD Verbania Vs Ligorna [suo il gol che decide il match] ?? 27/… - DiMarzio : .@juventusfc, dopo l'arrivo a Torino, #Paredes si è recato all'#AllianzStadium per seguire la partita tra #Juventus… - TuttoMercatoWeb : La apre Vlahovic, la chiude Milik. La Juventus batte lo Spezia 2-0 sotto gli occhi di Paredes - torinotoday : #JuveSpezia #Juventus Juventus-Spezia 2-0: Vlahovic e Milik per i tre punti. Ma quanta fatica contro i liguri... - serieAnews_com : ?? #JuveSpezia, Gigi #Garanzini su La Stampa: “È tutto un programma, la Juve si è incartata” -

Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTORisultati Serie A, classifica/ Vlahovic - Milik,ok. Napoli frenato dal Lecce! Anche l'... soprattutto per i padroni di casa che avevano già perso quello con loe non potevano ...La Serie A e il fantacalcio tornano in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione: nel seguente articolo analizzeremo la 5^ giornata di Serie A, per capire chi schierare al fantacalcio, ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 5° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...