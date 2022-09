Izzo Monza | un nuovo difensore per il club brianzolo

surfasport : ? 4 NOVITA' DI #CALCIOMERCATO ?? ?? Denis #Zakaria passa dalla #Juventus al #Chelsea ?? ?? Armando #Izzo passa dal… - ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: Armando #Izzo è un nuovo giocatore del #Monza: contratto depositato in Lega alle 19.57 - fra2p0 : Izzo aspettava l’Inter (due anni fa) e si è ritrovato a Monza. Ciao Armando grazie degli ultimi tre anni di niente. #TorinoFC #FVCG - CalcioNews24 : Il #Monza mette a segno il colpo #Izzo ? - cestinhovaldez : @_saerthiam @AxelNikaia Izzo c'est mort il part a Monza -

1 Il mercato estivo si è concluso , non senza colpi dell'ultim'ora: Acerbi all' Inter , Dest e Vranckx al Milan , ma ancheale gli addii last minute di Zakaria e Arthur alla Juventus . Ma chi ha fatto la campagna acquisti migliore La nostra classifica è già pubblica con il pagellone del direttore Gianni ...Commenta per primo Ilha ufficializzato sul proprio sito internet l'arrivo del difensore Armandodal Torino : 'Il sedicesimo nuovo acquisto dell'estate delè Armando, che arriva dal Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Difensore di grande temperamento ed esperienza, vanta 202 presenze in Serie A con 9 reti. Nato a Napoli il 2 ...Il sedicesimo nuovo acquisto dell’estate del Monza è Armando Izzo, che arriva dal Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Difensore di grande temperamento ed esperienza, vanta 202 presenze ...Ecco il tabellone completo di acquisti e cessioni in Serie A nel calciomercato estivo 2022. Zakaria va al Chelsea last minute.