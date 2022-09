Inzaghi può perdere Skriniar ma si è sbloccata la trattativa per Acerbi (Di giovedì 1 settembre 2022) Francesco Acerbi all’Inter si sta sbloccando dopo una trattativa infinita. Lo riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. Siamo alla stesura dei contratti. #Acerbi @Inter from @OfficialSSLazio done deal, paperworks now. #Inter #SkyCalciomercatoDay — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2022 Inzaghi ritrova dunque il suo “fedelissimo” difensore centrale, campione d’Europa con Mancini un anno fa. Il tecnico nerazzurro aveva a più riprese denunciato la necessità di un altro difensore per l’organico dei nerazzurri, orfano di Ranocchia. Ma è impossibile non pensare a un collegamento tra l’arrivo di Acerbi e le voci che arrivano dalla Francia, che sempre più insistenti vorrebbero Skriniar vicinissimo al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Francescoall’Inter si sta sbloccando dopo unainfinita. Lo riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. Siamo alla stesura dei contratti. #@Inter from @OfficialSSLazio done deal, paperworks now. #Inter #SkyCalciomercatoDay — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2022ritrova dunque il suo “fedelissimo” difensore centrale, campione d’Europa con Mancini un anno fa. Il tecnico nerazzurro aveva a più riprese denunciato la necessità di un altro difensore per l’organico dei nerazzurri, orfano di Ranocchia. Ma è impossibile non pensare a un collegamento tra l’arrivo die le voci che arrivano dalla Francia, che sempre più insistenti vorrebberovicinissimo al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. L'articolo ilNapolista.

