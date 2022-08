Il PSG spaventa l’Inter. Galtier: «Spero nel difensore. Skriniar? Il mercato è ancora aperto…» (Di giovedì 1 settembre 2022) Un travaglio. Queste ultime ore in casa Inter stanno passando molto lentamente, in attesa che il gong del calciomercato sancisca la sua chiusura e tolga definitivamente l'”ansia da cessione” ai tifosi nerazzurri. Il nome è sempre lo stesso, quello di Milan Skriniar. Così come il club che vorrebbe acquistarlo, cioè il PSG. Le rassicurazioni in merito ad una sua permanenza, da settimane, arrivano a giorni alterni. Ci sono quelli positivi ma anche quelli negativi. La verità è una: finché il mercato aperto tutto può succedere. Soprattutto se dietro ad uno dei tuoi migliori giocatori c’è una superpotenza economica come il PSG. E proprio da Parigi l’idea di acquistare Skriniar non l’hanno ancora abbandonata. Soprattutto chi il mercato lo fa, insieme a chi poi usufruisce degli acquisti. Sia ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Un travaglio. Queste ultime ore in casa Inter stanno passando molto lentamente, in attesa che il gong del calciosancisca la sua chiusura e tolga definitivamente l'”ansia da cessione” ai tifosi nerazzurri. Il nome è sempre lo stesso, quello di Milan. Così come il club che vorrebbe acquistarlo, cioè il PSG. Le rassicurazioni in merito ad una sua permanenza, da settimane, arrivano a giorni alterni. Ci sono quelli positivi ma anche quelli negativi. La verità è una: finché ilaperto tutto può succedere. Soprattutto se dietro ad uno dei tuoi migliori giocatori c’è una superpotenza economica come il PSG. E proprio da Parigi l’idea di acquistarenon l’hannoabbandonata. Soprattutto chi illo fa, insieme a chi poi usufruisce degli acquisti. Sia ...

