Grande Fratello Vip: un ex volto del Tg1 al reality Mediaset? Chi è il giornalista (Di giovedì 1 settembre 2022) Il giornalista lo scorso anno in un'intervista a Chi aveva detto: "Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate…" Il giornalista Attilio Romita, ora in pensione, ma è stato uno dei volti del Tg1, entrerà il 19 settembre al Grande Fratello Vip. Lo svela il settimanale Oggi. Proprio Romita lo scorso anno in un'intervista al settimanale Chi aveva detto: "Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c'è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare". Non è la prima volta che il conduttore del Grande Fratello Vip chiama dentro la casa un giornalista.

