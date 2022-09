F1, Sergio Perez: “Zandvoort è un posto fantastico, speriamo di continuare sulla falsariga di Spa” (Di giovedì 1 settembre 2022) Reduce da un secondo posto agrodolce in quel di Spa-Francorchamps, Sergio Perez si presenta a Zandvoort con l’obiettivo di confermarsi sul podio e avvicinare le prestazioni del compagno di squadra Max Verstappen (dominatore assoluto in Belgio nell’ultimo fine settimana) alla guida della Red Bull. “Zandvoort è un posto fantastico. I tifosi olandesi danno un supporto incredibile al team e a Max. Siamo su una pista molto impegnativa, speriamo di continuare sulla falsariga di Spa”, spiega il pilota messicano alla vigilia delle prime sessioni di prove libere in Olanda. “Analizzeremo con la squadra come possiamo avvicinarci a Max, voglio tornare più forte! Ho del lavoro da fare e devo ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Reduce da un secondoagrodolce in quel di Spa-Francorchamps,si presenta acon l’obiettivo di confermarsi sul podio e avvicinare le prestazioni del compagno di squadra Max Verstappen (dominatore assoluto in Belgio nell’ultimo fine settimana) alla guida della Red Bull. “è un. I tifosi olandesi danno un supporto incredibile al team e a Max. Siamo su una pista molto impegnativa,didi Spa”, spiega il pilota messicano alla vigilia delle prime sessioni di prove libere in Olanda. “Analizzeremo con la squadra come possiamo avvicinarci a Max, voglio tornare più forte! Ho del lavoro da fare e devo ...

