Emanuela Tittocchia dopo anni svela la verità | Ora posso dire perché è finita con Fabio Testi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 settembre 2022)hanno fatto coppia fissa per diversi, ma poi è arrivata l'inevitabile rottura davanti a tutta Italia. Ma cosa li ha spinti a lasciarsi? Sapevate cheaspettava un figlio da lui?sono stati una coppia piuttosto affiatata e unita per diversi. Entrambi sembravano molto innamorati e felici insieme, ma poi qualcosa tra loro è cambiato. In effetti, se si pensa che tra loro c'è una differenza di ben 30di età, è comprensibile chequalche anno, certi equilibri possano spezzarsi. Ma tra loro non sembrava affatto che l'età incidesse in qualche modo nella loro relazione. Anzi, il ...