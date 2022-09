Elezioni politiche 2022, Salvini: «L'epoca dei tecnici è passata, stravinceremo» (Di giovedì 1 settembre 2022) Matteo Salvini, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, ha risposto a chi gli chiedeva dell'ipotesi di un tecnico come ministro dell'Economia: «È passata... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 settembre 2022) Matteo, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, ha risposto a chi gli chiedeva dell'ipotesi di un tecnico come ministro dell'Economia: «È...

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - LaVeritaWeb : Il «diritto» all’aborto è un totem della sinistra a cui vanno opposte politiche a tutela di madre e figlio. Senza a… - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - MarcoMannori : @AlessandroPipi4 @La7tv Perderanno infatti entrambi le elezioni, praticando le stesse politiche! - ilmessaggeroit : Elezioni politiche 2022, Salvini: «L'epoca dei tecnici è passata, stravinceremo» -