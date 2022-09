Da Parigi – Trasferimenti | Adam Ounas Napoli si avvicina al Lille

(Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 09:55:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da, più precisamente dal quotidianono L’Équipe:si stando al. Come rivelato mercoledì dalla stampa italiana, il club del nord è attualmente in trattativa per l’arrivo dell’esterno del(25), che ha solo un anno di contratto. Nessun accordo è stato ancora raggiunto tra i due club ma l’operazione potrebbe concludersi intorno ai 2,50 M€ + 50% su un’eventuale rivendita. Il giocatore accetterebbe di abbassare lo stipendio Per facilitare l’operazione, il giocatore sarebbe propenso a fare degli sforzi e ad abbassare lo stipendio napoletano. Formatosi al Bordeaux, con il quale ha giocato due stagioni da professionista (2015-2017), ...

zazoomblog : Da Parigi – Trasferimenti: Édouard Michut (PSG) sarà ceduto in prestito al Sunderland - #Parigi #Trasferimenti:… - zazoomblog : Da Parigi – Trasferimenti: Islam Slimani si impegna a Brest (ufficiale) - #Parigi #Trasferimenti: #Islam -

Commenta per primo Se l'Inter trema per la possibile cessione di Milan Skriniar in direzionee PSG , anche il Milan non dorme sonni tranquilli. In Inghilterra infatti una fonte ......... si è reso protagonista di questa sessione di, a partire dal rinnovo sontuoso di ...inglesi potrebbero comunque riempire una casella a centrocampo con l'italiano che dal canto suo a...Mauro sta per accasarsi al Galatasaray con il Psg che l’ha messo ai margini, Mario sceglie la Svizzera per ragioni familiari. Le nuove avventure di due bomber perennemente a caccia di loro stessi ...Manca sempre meno all'arrivo di Paredes alla Juventus: visite mediche in corso a Parigi. Previsto in serata l'arrivo a Torino ...