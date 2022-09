Confessioni intime per la compagna di Fabio Colloricchio: “Non fate come me!” (Di giovedì 1 settembre 2022) Fabio Colloricchio è stato un corteggiatore e un tronista di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi l’ha aiutato a trovare l’amore, però, la relazione con Nicole Mazzocato, dopo tre anni, è giunta bruscamente a termine. Subito dopo è partito per partecipare a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Qui ha conosciuto Violeta Mangrinyan, con la quale ha instaurato un rapporto romantico molto passionale. La ragazza, nelle ultime ore, ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dai suoi follower. In particolare, si è concentrata sugli aspetti più piccanti del suo legame con il compagno. Potrebbe interessarti: Ecco i due nuovi tronisti di Uomini e Donne 2022/2023 Uomini e Donne, fidanzata di un ex tronista avverte i fan: “Non ho rispettato la famosa quarantena” Violeta Mangrinyan e Fabio ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 settembre 2022)è stato un corteggiatore e un tronista di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi l’ha aiutato a trovare l’amore, però, la relazione con Nicole Mazzocato, dopo tre anni, è giunta bruscamente a termine. Subito dopo è partito per partecipare a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Qui ha conosciuto Violeta Mangrinyan, con la quale ha instaurato un rapporto romantico molto passionale. La ragazza, nelle ultime ore, ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dai suoi follower. In particolare, si è concentrata sugli aspetti più piccanti del suo legame con il compagno. Potrebbe interessarti: Ecco i due nuovi tronisti di Uomini e Donne 2022/2023 Uomini e Donne, fidanzata di un ex tronista avverte i fan: “Non ho rispettato la famosa quarantena” Violeta Mangrinyan e...

