Cate Blanchett a Venezia 79: «La vita è una costante evoluzione, guai a dire “ho spiccato il volo”» (Di giovedì 1 settembre 2022) L'attrice è la protagonista del secondo giorno della Mostra. Sullo schermo interpreta Lydia Tár, prima direttrice donna di un'orchestra tedesca. E a 53 anni spiega: «Sto ancora diventando chi sono, abbiamo il privilegio di trasformarci e sta a noi cambiare come individui. Reinventarci e salvarci» Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 settembre 2022) L'attrice è la protagonista del secondo giorno della Mostra. Sullo schermo interpreta Lydia Tár, primattrice donna di un'orchestra tedesca. E a 53 anni spiega: «Sto ancora diventando chi sono, abbiamo il privilegio di trasformarci e sta a noi cambiare come individui. Reinventarci e salvarci»

WeCinema : Cate Blanchett è la protagonista di 'TÁR', film sulla storia di Lydia Tár, prima donna in assoluto a dirigere un’im… - RadioItalia : Cate Blanchett ?? L’attrice è a #venezia79 per presentare “Tàr” di Todd Field, film incentrato sulla figura della p… - vhagarsand : RT @Miki_Trent: Cate Blanchett en Giorgio Armani 2022 Venice Film festival Photocall - lostjnpieces : cate blanchett mi deve fare molto male anzi mi awordasse pure che la ringrazio - _Aldarion_ : RT @blackhereticc: cate blanchett in schiaparelli è una dea ?? #Venezia79 -