Brunetta: “L’Europa deve dotarsi di nuove regole flessibili di funzionamento dei mercati dell’energia” (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA – “L’Europa deve dotarsi di nuove regole flessibili di funzionamento dei mercati dell’energia, per poter battere la Russia sulla sua stessa strategia: l’imprevedibilità. Una strategia che, nella teoria dei giochi, viene definita “tit for tat”, colpo su colpo. Tutto questo almeno fin quando non saranno ripristinate normali condizioni di mercato, ovvero finché l’Ue non si sarà affrancata dalle fonti energetiche russe”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un intervento pubblicato oggi sul quotidiano “La Stampa”. “L’Unione dovrebbe, in sintesi, proporre un meccanismo di formazione dei prezzi che limiti al massimo il peso del gas russo sul pricing dell’energia elettrica ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA – “dididei, per poter battere la Russia sulla sua stessa strategia: l’imprevedibilità. Una strategia che, nella teoria dei giochi, viene definita “tit for tat”, colpo su colpo. Tutto questo almeno fin quando non saranno ripristinate normali condizioni di mercato, ovvero finché l’Ue non si sarà affrancata dalle fonti energetiche russe”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, in un intervento pubblicato oggi sul quotidiano “La Stampa”. “L’Unione dovrebbe, in sintesi, proporre un meccanismo di formazione dei prezzi che limiti al massimo il peso del gas russo sul pricingelettrica ...

Lopinionista : Brunetta: 'L’Europa deve dotarsi di nuove regole flessibili di funzionamento dei mercati dell’energia'… - antonio65683279 : Condivido molto di ciò che dice Brunetta.... La crisi energetica: una drammatica partita a scacchi tra nemici. Tutt… - mimma42 : RT @MarcoCasanova03: 'La Nato, con la sua espansione ad Est, non è innocente nell'attuale tensione con la Russia. La verità non sta da una… - claudio_ts53 : RT @MarcoCasanova03: 'La Nato, con la sua espansione ad Est, non è innocente nell'attuale tensione con la Russia. La verità non sta da una… -

Dipendenti statali in Italia, siamo il Paese che li ha ridotti di più ...pubblica amministrazione firmato dal ministro Renato Brunetta , ... Ma in questo Patto c'è anche l'impegno del governo a reperire ... In questo caso in testa vi sono i Paesi del Nord Europa in cui da ... Alt di Forza Italia alla cessione di Ita: "Non è opportuna" ...non sono più rappresentati dopo l'uscita di Renato Brunetta, Mara ... L'Ansa ad esempio ha sottolineato come sue fonti abbiano ...turisti e snodi fondamentali per il trasporto aereo in tutta Europa". Di "... Agenzia Nova ...pubblica amministrazione firmato dal ministro Renato, ... Ma in questo Patto c'è anche'impegno del governo a reperire ... In questo caso in testa vi sono i Paesi del Nordin cui da ......non sono più rappresentati dopo'uscita di Renato, Mara ...'Ansa ad esempio ha sottolineato come sue fonti abbiano ...turisti e snodi fondamentali per il trasporto aereo in tutta". Di "... Il ministro Brunetta: “La sfida sul gas coi russi si può vincere”