Brescia | fermato un uomo per il corpo carbonizzato a Cologne - Presunto omicida aveva debiti con la vittima

BachBad : RT @luciano55321084: INCIDENTI SUL LAVORO Brescia: operaio 31enne muore schiacciato da piastra da 5 tonnellate. Sindacati: 'Atroce che azie… - brongosalvatore : RT @luciano55321084: INCIDENTI SUL LAVORO Brescia: operaio 31enne muore schiacciato da piastra da 5 tonnellate. Sindacati: 'Atroce che azie… - PhilosophicChri : RT @luciano55321084: INCIDENTI SUL LAVORO Brescia: operaio 31enne muore schiacciato da piastra da 5 tonnellate. Sindacati: 'Atroce che azie… - MgraziaT : RT @luciano55321084: INCIDENTI SUL LAVORO Brescia: operaio 31enne muore schiacciato da piastra da 5 tonnellate. Sindacati: 'Atroce che azie… - luciano55321084 : INCIDENTI SUL LAVORO Brescia: operaio 31enne muore schiacciato da piastra da 5 tonnellate. Sindacati: 'Atroce che a… -

La vittima era sotto indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia diper un'inchiesta sul traffico di droga e sarebbe dovuto finire a processo per aver tentato di dare fuoco alla ...In serata, in seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un fermo, emesso dalla Procura della ...Dopo la vittoria di misura del Cagliari sul Modena nell’anticipo di ieri, le gare del sabato hanno riservato parecchie emozioni in B. Scoppiettante 3-3 tra Genoa e Parma. Il Bari, fermato sul 2-2 in c ...Brescia. Finisce 2-1 Brescia-Perugia, l'incontro della quarta giornata del campionato di calcio di serie B in programma nel primo pomeriggio di questo ...